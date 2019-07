Grote brand in pand van restaurant Me Gusta in Oosterhout

VideoOOSTERHOUT - In het pand van restaurant Me Gusta aan de Willemstraat in Oosterhout is woensdagavond brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het pand en er kwam veel rook vrij. De brandweer kwam met drie voertuigen ter plaatse.

Het vuur ontstond iets na 19.15 uur op de bovenverdieping. Een medewerker van Me Gusta zegt dat er zo’n twintig gasten in het pand aanwezig waren. De medewerkers hebben hen zo snel mogelijk naar buiten en in veiligheid gebracht. Een naastgelegen pand werd eveneens ontruimd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

De bovenverdieping van het pand is grotendeels verloren gegaan door het vuur. Het gedeelte beneden is zo goed als bespaard gebleven. Rond 20.55 uur was de brandweer klaas met blussen.

‘Ramp voor het restaurant’

Een omwonende vertelt dat ze ineens sirenes in de straat hoorde. Toen ze de overbuurvrouw in paniek op straat zag, is ze naar buiten gegaan. ,,Ik zag alleen maar grijze rook uit het dak komen. Dit is echt een ramp voor het restaurant. Zeker in deze drukke zomertijd. Ze werken altijd zo hard”, vertelt de vrouw.

De omgeving rondom het restaurant werd direct afgezet, zo meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio. Ook het gebied bij de Jumbo even verderop werd afgezet.

Betrokkenen ondergebracht

De betrokkenen zijn ondergebracht bij het verderop in de straat gelegen Beenakkers Uitvaartverzorging. Wethouder Robin van der Helm is ook aanwezig, hij is met de betrokkenen meegegaan naar Beenakkers.

Volledig scherm Brand Oosterhout © Marcel van Dorst / MaRic Media

Volledig scherm Brand Oosterhout © Marcel van Dorst / MaRic Media

Volledig scherm Brand Oosterhout © Marcel van Dorst / MaRic Media