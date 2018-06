Grote alcoholcontrole in Gilze, Rijen, Dongen en Waalwijk: Acht mensen aangehouden

Dongen

Aan de Heistraat 3 in Dongen werd een man betrapt met alcohol op achter het stuur. Daarnaast werd er een auto in beslag genomen omdat de eigenaar een schuld had openstaan bij de belastingdienst en een andere bestuurder mocht direct 1173 euro aftikken aan openstaande boetes. Een motorrijder kon meteen zijn motor inleveren, omdat hij geen motorrijbewijs had. Sterker nog: zijn rijbewijs voor categorie B bleek ook al ingevorderd te zijn én hij had een kleine hoeveelheid softdrugs en 5500 euro aan contanten bij zich. Dat laatste is ook in beslag genomen.