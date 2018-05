Grootschalige verkeerscontrole tegen rondtrekkende criminelen in Hank, drie verdachten aangehouden

UPDATE Steekinci­dent Radius College: meisje (16) aanspreek­baar, politie zoekt dader in Wagenberg

11:41 BREDA - Een meisje is vrijdagochtend gewond geraakt bij een steekincident op het Radius College in Breda. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat het slachtoffer aanspreekbaar is. De dader zou een 18-jarige jongen zijn.