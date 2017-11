Groot Winkelplein Oosterhout komt op stoom

Toegankelijkheid

Moll: ,,We wilden de toegankelijkheid van het hele gebied verbeteren. Ook Praxis moest goed bereikbaar zijn. Er is drie ton in gestoken. Ik zie dat als een investering in de toekomst. Het Groot Winkelplein heeft nu een veel betere uitstraling. Zeker als je het vergelijkt met een jaar geleden. In december 2016 reden er hier nog bussen. Die kruisten met de vrachtwagens, fietsers en automobilisten. En al dat verkeer moest zich door die bochten bij Meerstoel wringen. Dat is nu voorbij. De vrachtwagens kunnen nu rechtstreeks de Meerpaal in rijden. Het is in de spits nog steeds druk op het kruispunt, maar het is wel een stuk overzichtelijker geworden."