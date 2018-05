‘Groot scherm, zodat je overal kan meegenieten van Top 100 Made Live’

'Kinderen en podium in de gaten houden'

,,Ieder jaar proberen we het evenement weer iets te verbeteren. Soms veranderen we wat aan de indeling van het terrein of aan de faciliteiten. Dit jaar is dat een groot scherm. Deze wordt naast het terras geplaatst. Hier is ook de kinderhoek. De ouders kunnen zo zowel de kinderen als de optredens in de gaten houden”, aldus Hans Dickens van de organisatie.