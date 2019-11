Groot outdoor sport en recreatiecentrum bij zwembad De Randoet in Made

MADE - Jeroen Prinse , eigenaar van Pact by Prinse in Made, gaat vanaf 1 januari 2020 1,6 hectare grond huren van de gemeente Drimmelen. Het gaat om een deel van het buitenterrein van zwembad de Randoet.

Pact by Prinse maakt momenteel al gebruik van een gedeelte van het terrein bij De Randoet. Dit doet hij in samenwerking met de huidige exploitant van het zwembad, maar vanaf volgend jaar verhuurt de gemeente een groter deel van het terrein rechtstreeks aan de jonge ondernemer. Het gaat om 1,6 hectare grond.

Deze week vond de ondertekening van de huurovereenkomst plaats om dit mogelijk te maken. Tussen het terrein van het zwembad en het terrein van Pact by Prinse komt een afscheiding te staan en het terrein krijgt een eigen ingang vanaf de bestaande parkeerplaats van het zwembad.

Beachvolleybalveld

Er zijn volop ideeën voor het terrein, waaronder een beachvolleybalveld dat als wens uit de laatste ‘jongeren gemeenteraad-dag’ in onze gemeente naar voren kwam. Het doel van Pact by Prinse is om er een groot outdoor sport en recreatie centrum van te maken dat het hele jaar geopend is en waarbij samengewerkt wordt met andere (lokale) ondernemers met elk hun eigen expertise.

Hele jaar door

,,Nu kunnen we echt los met het uitvoeren van de plannen die we in gedachten hebben”, geeft Jeroen Prinse aan. Het doel is om nog meer variatie in het aanbod aan te brengen en op dit buitenterrein meer mensen het hele jaar door te kunnen laten sporten. Ook is de intentie er vanuit Pact by Prinse om samen te gaan werken met de toekomstige exploitant van het zwembad en elkaar daarmee nog meer te kunnen versterken.

Reuring

Wethouder Jan-Willem Stoop wenst hem veel succes toe met deze nieuwe uitdaging. Stoop: ,,We willen het gebied multifunctioneel inzetten en positieve ‘reuring’ creëren rondom beide zwembaden in onze gemeente. Bijzonder mooi om te zien hoeveel mensen Pact by Prinse in beweging brengt en op deze manier bijdraagt aan de bevordering van de gezondheid en gezelligheid. In Made biedt deze overeenkomst een mooie kans om elkaar op die manier te versterken.”