‘Groot misdaad-netwerk achter drugslab in Lage Zwaluwe’

Die veronderstelling voedt de angst van de rechtbank dat bij beiden, Pedro D. (35) uit Lage Zwaluwe en John R. (59) uit Maastricht, een reëel risico bestaat dat zij in herhaling vallen als ze in vrijheid hun berechting zouden kunnen afwachten. De kans bestaat dat zij dan zwichten voor de druk. Daarom wordt hun voorlopige hechtenis niet geschorst. ,,Indien je je in deze wereld begeeft, is het uiterst moeilijk om je eraan te onttrekken. Als je met dit soort lieden in zee gaat, moet je ook maar op de blaren zitten”, vindt officier van justitie Karlijn Gimbrère. De Zwaluwnaar zit inmiddels al 407 dagen vast, de Limburger ruim zes maanden.