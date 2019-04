Groot geworden door klein te blijven

Dna van verdachte aangetrof­fen in drugsfa­briek Lage Zwaluwe

13:19 BREDA - Het dna van verdachte Pedro D. zit op spullen uit het drugslab dat in oktober vorig jaar werd opgerold in een loods naast zijn woning. Maar er is ook dna gevonden van een andere bekende van justitie. Dat heeft officier van justitie Karlijn Gimbrère vrijdag laten weten bij een tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda. Een naam noemde ze niet.