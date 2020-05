Groot distributiecentrum in Made in ontwikkeling, meer ruimte voor aardbeien en bramen

MADE - De laatste maanden is het zicht op de Plukmadese Polder langzaamaan veranderd. De gewassen op de akker bij de kruising Stelvenseweg - Brieltjensweg ten noorden van de A59 maakten plaats voor asfalt en bouwmaterialen. Inmiddels staat er een enorm lichtgrijs bedrijfspand: het nieuwe distributiecentrum van BerryWorld, The Netherlands.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. Daarin komt een kantoor, maar het grootste gedeelte wordt gebruikt voor de opslag en verwerking van aardbeien, bramen, blauwe bessen en frambozen.

"Het bedrijf is de laatste jaren enorm gegroeid en we verwachten dat die groei aanhoudt", zegt Shirley van der Linden, woordvoerster van BerryWorld. Dat levert ook meer banen op. Van der Linden: "We verwachten de komende drie jaar tien tot twintig procent meer werknemers nodig te hebben. Momenteel werken we met 35 mensen op kantoor en operationeel varieert dat met het seizoen tussen de 60 en 120.”

Bramen en aardbeien

Zij verhuizen deze zomer naar het nieuwe bedrijfspand, want eind juli is de oplevering. Tot die tijd wordt er gewerkt op 4.000 vierkante meter aan het Schanseind, even verderop in het Madese tuinbouwgebied. Naast de pakhal en het kantoor zijn daar ook de kassen van Beekers Berries, dat in 1995 werd gestart door Wil Beekers. Sinds 2017 heeft Beekers een intensieve samenwerking met de Engelse zachtfruitspecialist BerryWorld.

Beekers Berries teelt bramen en aardbeien, waaronder ook bijzondere soorten zoals ananasaardbeien, framboosaardbeien en bubbleberry's. BerryWorld zorgt onder meer voor de verpakking en het transport van het fruit, maar doet dat niet alleen voor Beekers. Ook de producten van andere Nederlandse telers en telers uit het buitenland worden in Made verwerkt.