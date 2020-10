Groep minderjarigen opgepakt voor reeks laffe daden in Dongen

Merwede­brug A27 vier nachten dicht voor reparatie verlich­ting

14 oktober Het is al enige tijd erg donker op de Merwedebrug bij Gorinchem wanneer de duisternis valt: de verlichting is stuk. Die gaat Rijkswaterstaat repareren en daarom gaat de brug vanaf maandag tot en met donderdag in de nacht gedeeltelijke op slot voor het verkeer.