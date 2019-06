GroenLinks ziet winst in nieuw parkeerregime Oosterhout

Dat schrijft gemeenteraadslid Uhro van der Pluijm in een brief aan burgemeester en wethouders van Oosterhout. Hij herinnert het college eraan dat sinds ruim twee maanden geleden een nieuw parkeerregime in de binnenstad heerst. Behalve op zondag moet er voortaan tot 21.00 uur worden betaald.



Van der Pluijm wil van het stadsbestuur weten of de parkeerdruk intussen is afgenomen. Want dat was de reden om het systeem uit te breiden: het bestrijden van de auto-overlast van vooral de bezoekers van theater De Bussel en de horeca op de Markt.