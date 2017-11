GroenLinks wil in heel Brabant goedkoop busvervoer tijdens carnaval

Carnaval

Statenlid Sjo Smeets (GroenLinks) uit Oosterhout diende het amendement in. Smeets: ,,Ik zat in de bus en probeerde manieren te bedenken om meer mensen naar het busvervoer te trekken. Hoe meer mensen met de bus gaan, hoe minder auto's op de weg. Het was rond de elfde van de elfde dus moest ik aan carnaval denken. 'Waarom geen goedkoop passe-partout met carnaval?', dacht ik. Dat is goede reclame voor de bus en het is ook veiliger om tijdens carnaval de bus te pakken. Die gedachte heb ik uitgewerkt in een amendement."