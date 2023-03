Groene meevaller: geen 40, maar 20 bomen sneuvelen voor woningbouw Bunthoef in Oosterheide

Sportclubs op omvallen door tekort aan vrijwilli­gers: ‘Elke vrijdag­avond bid ik een weesge­groet­je’

BREDA/OOSTERHOUT - Driekwart van de verenigingen in de regio’s Breda en Oosterhout heeft te weinig vrijwilligers. Daardoor staat zelfs de toekomst van enkele sportclubs op het spel. ,,We komen steeds dichter bij het moment dat we niet meer kunnen spelen.”