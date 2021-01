Groene kunst als VACCIN: Ingeborg maakt sieraden van hoop

Glazen reageerbuisjes en petrischaaltjes borrelen in haar etalage aan de Keizersdijk. ,,Toen de eerste beelden uit China verschenen ben ik hier al mee begonnen. Dit is een drukke straat, opeens was ie leeg. De mensen liepen met gebogen hoofd voorbij, een starre blik in hun ogen.”

Malle Pietje

,,In mijn Malle Pietje-kamer had ik nog laboratoriumspullen liggen. Het broeide... Groen moest het worden, de kleur van hoop. Die dikke injectienaald ligt klaar om ons allemaal te voorzien van een portie hoop en optimisme. Sindsdien lopen de mensen hier lachend voorbij.”

Quote De ring is een stempelkus­sen waarmee je het woordje hoop kunt versprei­den Ingeborg de Groot, edelsmid

De Groot vertelt verhalen, al 32 jaar. ‘Geef me je hand en ik vertel je een verhaal’ is zo'n project. Zij maakt de passende ringen. De Groot: ,,Dat project krijg een andere wending, het is het jaar van de huidhonger, je mag elkaar niet aanraken. We kunnen nu een ander verhaal vertellen."

Letters in goudverf

Over ringen gesproken: in een hoekje van haar atelier ligt de ring van hoop. Een geprinte ring van PLA-kunststof, met letters in goudverf die in (in spiegelbeeld) samen het woordje hoop vormen.

,,De ring is een stempelkussen waarmee je het woordje hoop kunt verspreiden. Ik ging op zoek naar groene inkt. Kwam ik uit bij het Chinese AliExpress. Lekker goedkoop. Maar dat gaan we niet doen natuurlijk", zegt ze lachend. ,,Net als mijn 3D-printer koop ik mijn producten in Nederland".

Quote Mensen kunnen hier hun verhaal kwijt. Ze komen binnen op afspraak Ingeborg de Groot, edelsmid

Een cadeau voor een goede vriend, een geliefde of mensen die hun naaste hebben verloren. Daarvoor wordt de ring vaak gekocht. ,,Mensen kunnen hier hun verhaal kwijt. Ze komen binnen op afspraak.”

Naast de ringen liggen andere sieraden, hangers met sleutels. ,,Die kun je als een amulet bij je dragen.“

Pandora

Op een muur hangt een gedicht over De doos van Pandora. In een beetje poëzie vat ze het samen: (...)Pandora kon haar nieuwgierigheid niet bedwingen en opende toch de doos. Onmiddellijk vlogen alle ellende en ziekten uit de doos. (..)Alleen de Hoop bleef achter, die zo metgezel bleef van de mens als ellende hem weer eens overkomt.