Groen licht voor woningbouw op Vrachelsplein in Oosterhout

Behoefte

Het appartementencomplex komt te staan in de nieuwbouwwijk De Contreie. Wethouder Arnoud Kastelijns (bouwen) van de gemeente Oosterhout: ,,Als we kijken naar de huidige vraag op de woningmarkt zouden er qua prijscategorie vooral woningen in het goedkope en middeldure huur- en koopsegment gebouwd moeten worden. Met de sociale huurwoningen in dit project voorzien we met name in de behoefte van de jongere Oosterhouter, een generatie die we graag aan onze prachtige stad binden. Zo bouwen we met dit project dus letterlijk en figuurlijk aan de toekomst.”