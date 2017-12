Groen licht voor Everdenberg-Oost

VVD en CDA dienden samen een motie in om de ontsluiting van het terrein zoveel mogelijk via bestaande wegen, zoals de Heikantsestraat, te laten lopen. Wethouder Willemsen ziet dat ook gebeuren. Willemsen: ,,De aanleg en vulling van een bedrijventerrein gaat niet in een keer. Laten we eerst kijken of het verkeer via de bestaande wegen kan rijden. We houden dat dan goed in de gaten en overleggen met bewoners en bedrijven. Mocht het niet gaan en wordt het te druk, dan moeten we de noodweg wel aanleggen. Maar dat gebeurt dan zoveel mogelijk in de richting van de nieuwe N629." CDA en VVD trokken hierop de motie in.