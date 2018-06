Groen licht voor casino en bioscoop bij entree Waalwijk: 'Zo wordt dit het Las Vegas van Brabant'

In een spoeduitspraak zette de Raad voorlopig de bezwaren van een zevental bedrijven rond de Professor Asserweg opzij. Zo ziet de Raad weinig grond in de vrees van de buurbedrijven voor een verkeers- en parkeerchaos op het bedrijventerrein. Immers, de meeste bezoekers voor het casino, de bios en de horeca komen 's avonds.

En dan zijn de meeste werknemers en kantoorlui al lang en breed naar huis, als ze niet een gokje wagen, een filmpje pakken of pizzapunt wegwerken. Verder onderstreept het bestuursrechtscollege voor eigen risico bouwt. Want mocht later dit jaar de na de bodemzaak alsnog de omgevingsvergunning torpederen dan zal de initiatiefnemer een andere functie voor zijn gebouwen moeten vinden. Maar de kans daarop lijkt klein.

,,Zo wordt Waalwijk het Las Vegas van Brabant. Wij hebben als ondernemers daar langs de weg tussen Waalwijk en de Efteling hoogwaardige bebouwing moeten neerzetten en dan komt er straks zoiets'', zei pandeigenaar en tegenstander Noel Bayens bij de Raad van State.

Volgens de gemeentewoordvoerder van Waalwijk en initiatiefnemer Ted van den Besselaar maken de tegenstanders zich druk om niks. Van den Besselaar zei dat het nieuwe plan een geweldige aanwinst is voor die plek,'er komt straks een verdieping op het huidige gebouw. Op de benedenverdieping komt een casino en op de bovenverdieping een servicebioscoop met vier zalen. Verder komt er een wereldrestaurant, KFC en Subway. Dat concept werkt elders in het land ook, dus zeker ook in Waalwijk.' Tegenstander Bayens gelooft er niets van. Volgens hem leidt de horeca en andere voorzieningen tot een verkeers- en parkeerchaos op en rond het bedrijventerrein. Volgens Bayens zijn er te weinig parkeerplaatsen bij het casino-bioscoopcomplex gepland. De gemeentewoordvoerder en Van den Besselaar ontkenden dat.

Risico

In totaal komen er 480 parkeerplaatsen bij het complex. En op 300 meter zit een parkeerterrein waar zeker nog 200 auto's kunnen staan. Volgens Bayens is 300 meter veel te ver van het complex en en bovendien in strijd met Waalwijks eigen parkeerbeleid. Dat beleid schrijft afstanden van rond de 100 meter voor. De tegenstanders hopen dat de Raad van State in iedere geval een bouwstop oplegt totdat hij een einduitspraak heeft gedaan.

Van den Besselaar gaf aan zeker door te zullen gaan als de Raad geen bouwstop oplegt. ,,De planning is om in juli met de sloop te beginnen. Daarna beginnen we in augustus met de bouw en moet het complex eind 2018 begin 2019 klaar zijn.''