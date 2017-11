Grijze container nog vol met 'fout' afval in Werkendam

Werkendam wijst inwoners erop dat etensresten, zowel rauw als gekookt, zonder verpakking in de groene container kunnen. ,,Verpak vlees en visresten in een composteerbaar zakje of krantenpapier'', luidt het advies.



Werkendam heeft zichzelf als doel gesteld dat 75 procent van al het afval gesorteerd wordt ingeleverd. ,,Als de trend doorzet, ziet het ernaar uit dat we in 2017 de doelstellingen van het afvalbeleid gaan halen'', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. ,,We zamelen dan minder dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar in.'' Dat betreft de grijze kliko's én het afval in de ondergrondse containers.