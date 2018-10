Griezelen bij Horror McDrive in Oosterhout Weststad

,,Het is een hele happening waar meestal een hoop jeugd op afkomt", zegt Angela Vissers, de vrouw van de franchisenemer van de vestiging en tevens woordvoerster. ,,Tussen de bestelpaal en het uitgifteraampje lopen een hoop griezels rond die iedereen lekker zullen laten schrikken. We verwachten een hoop gegil. Het is te hopen dat iedereen gewoon zijn raampje open durft te draaien.”

In Doetinchem en Arnhem ontstonden files door een soortgelijk initiatief afgelopen week. ,,Mocht het echt druk worden, dan nemen we natuurlijk maatregelen, maar we verwachten gewoon een leuke drukte. Een gemoedelijke sfeer.” Het is voor deze McDonalds al de tweede Horrornight, voor Vissers persoonlijk zelfs al de vierde. ,,Dat is altijd goed gegaan, de ene keer is het drukker dan de andere keer.”