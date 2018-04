'Gratis vlinderstruik? Kom naar de groene markt'

De markt is een initiatief van Leen Kalkman van Platform Kiemkracht, in samenwerking met Liesbeth Verhoeven. In haar plantenkas aan de Zonzeelseweg verzamelen zich zo'n vijftien organisaties die actief zijn op het gebied van natuur en biodiversiteit. Zij geven voorlichting en workshops.

,,Kom planten ruilen of kopen", roept kunstenares Liesbeth Verhoeven op, die zaterdag van de gelegenheid gebruik maakt om open huis te houden op het terrein van Helkant Plant waarin haar orangerie is ondergebracht. Verhoeven: ,,Maak kennis met de producenten van voedsel, leer over het belang van insecten, doe mee met een workshop, laat je rondleiden op het terrein en geniet van een lekker hapje en drankje."

Volgens Leen Kalkman grijpt Platform Kiemkracht zaterdag de kans aan 'om iets terug te doen voor Drimmelen'. Het platform streeft naar meer biodiversiteit in de gemeente Drimmelen en is daarvoor de 'boer' op gegaan. Kalkman: ,,Wij hebben in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gesproken met alle partijen. Het resultaat daarvan hebben we teruggezien in de partijprogramma's, zoals Lijst Harry Bakker die als compensatie voor de bomenkap een bos wil planten in Drimmelen. Ook was er de aanleg van de dorpspluktuin in Hooge Zwaluwe. Wij willen iedereen daarvoor danken."