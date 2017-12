Gratis luiers bij kinderopvang

'Biljarten is vloeken in de kerk'

4 december MADE - ,,De Mayboom in de kerk? Ik moet het nog zien", zegt Diana Reniers achter de bar van het Madese cultureel centrum. Drieëntwintig jaar werkt ze als coördinator in De Mayboom. Haar laatste werkgever is exploitant Sportfondsen. ,,Na 25 jaar is De Mayboom toe aan een facelift, maar ik heb er niks meer over gehoord. Een nieuwe wand, vloer en toiletten, in 2018. Ik vraag me af of dat nog doorgaat".