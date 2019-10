Gratis biebpas voor minima in Drimmelen

Het gratis bibliotheekabonnement voor mensen met een laag inkomen is een initiatief van de gemeente Drimmelen en Theek5. Het moet lezen onder minima bevorderen en sociaal isolement voorkomen.

Taal is levensbehoefte

Bibliotheken merken dat mensen steeds vaker hun abonnement moeten opzeggen vanwege de kosten. ,,Financiën mogen geen drempel zijn om gebruik te maken van de bibliotheek”, zegt wethouder Jürgen Vissers. Taal is volgens hem een eerste levensbehoefte. ,,Het belang van taal is niet in woorden uit te drukken. Met taal doe je mee en blijf je leren en jezelf ontwikkelen”, aldus Vissers.

Kosten

Volgens de gemeente zijn er zo’n zeshonderd huishoudens met een minimuminkomen. Verwacht wordt dat de helft van deze groep lid is of gaat worden. Zij krijgen het jaarabonnement ‘Rijk’, dat bijna 45 euro per jaar kost. ,,Een derde van dit bedrag wordt betaald door Theek5. De gemeente betaalt de rest”, zegt een gemeentewoordvoerder. Dat gaat de gemeente zo’n 9000 euro per jaar kosten.

Tegemoetkomingen

Het gratis abonnement is onderdeel van een beleidsplan dat de gemeenteraad in april vaststelde. Het wil voor volwassenen met een laag inkomen meer tegemoetkomingen op het gebied van sport en cultuur. Voor kinderen zijn er vaker dit soort regelingen; zo kunnen alle kinderen tot 18 jaar al gratis lid worden van de bibliotheek.

Abonnement opvragen