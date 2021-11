Grasveldje wordt fraai stuk natuur: scholieren Duizendpoot in Oosterhout vieren boomfeestdag

OOSTERHOUT - Het was een grasveld met populieren, die met hun pluizen voor overlast zorgden voor omwonenden. Maar dinsdag is in Oosterhout-Noord een start gemaakt met de nieuwe inrichting van het veld bij de Statendamweg. Een nieuwe bewoner is er ook al: de paarse korstzwam.

Scholieren van De Duizendpoot plantten dinsdag de eerste nieuwe bomen op het grasveld vanwege de Nationale Boomfeestdag. Er komen onder meer perenbomen, kastanjes, esdoorns en prunussen. Dat wordt straks een prachtig wandelgebied. Het veld ligt tussen de Domeinweg en de Statendamweg. Er stonden veel populieren die voor de nodige overlast zorgden vanwege de pluizen.

Een oplossing

Daarom zocht de gemeente een oplossing. ,,We zijn een jaar bezig geweest en hebben iedereen bij elkaar gehaald: de bewoners en ook de Milieuvereniging Oosterhout. Die samenwerking heeft mooie dingen opgeleverd”, zei wethouder Clèmens Piena. ,,Het was een hondenuitlaatplaats en dat blijft het ook. Maar nu wordt het ook een plek van biodiversiteit met meer natuur en een recreatieve waarde.”

De meeste populieren zijn nu verdwenen, zodat er geen overlast meer is van de pluizen. ,,We wilden dit stuk natuur behouden”, zegt Iris van der Maden, groenadviseur van de gemeente. ,,Dit gebied vormt de doorsteek via de IVN Natuurtuin naar de graslanden naar het noorden. Hier komt een bloemrijk grasland. Het zuidelijke stuk krijgt een bosrijke structuur met veel bomen en een dichte onder beplanting. We planten perenbomen, kastanjes en ook bramen om het gebied aantrekkelijk te maken voor de buurt. We hebben schetsen verspreid van de plannen onder de omwonenden die daarop reageerden. Dit is het resultaat geworden”, zegt Van der Maden.

Insectenhotel

Fraai is het ‘insectenhotel’. ,,Dat is gebouwd van het hout van de gekapte populieren”, zegt Van der Maden. ,,Aangezien insecten lastig kunnen overleven, is er ook gekozen om een insectenhotel te plaatsen. Het is gebouwd van het hout van de gekapte populieren. Ook zijn enkele bomen getopt, waarbij een deel van de stam is blijven staan. Er zijn vijf bomen getopt en omgeduwd, waardoor de kluit los is gekomen. Het dode hout en de openstaande kluiten zijn aantrekkelijk voor insecten.”

Anneke Hamers van de IVN werkgroep Oranjetuin Natuurpolder ontdekte al een nieuwe bewoner in de tuin. ,,De paarse korstzwam zit al op een stuk hout. Dat is een goed teken. Het is belangrijk dat kinderen leren over de natuur. Daarom vind ik het erg leuk dat De Duizendpoot daar op school aandacht aan besteedt. Dat is belangrijk voor de toekomst.”