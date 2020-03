Grand Café Fabels in Molenschot moet een sprookje worden

MOLENSCHOT - Het bij vele generaties bekende café-restaurant Schutterslust in Molenschot is verleden tijd. Na een fikse verbouwing openen Sean Bliault en Romee van Nijnanten er nog voor Pasen hun Grand Café Fabels.

Bliault (31) is al eigenaar van studentencafé De Kater in Breda. Zijn 25-jarige vriendin Romee studeerde Personeelswetenschappen maar wilde toch liever verder in de horeca: "Ik ben niet iemand voor op kantoor. Daarom gaan we uitdaging nu graag samen aan."

Het beginnen van een tweede horecaonderneming was al langer de droom, maar dat het zo'n grote zaak zou worden had Bliault in eerste aanleg niet verwacht: "Maar alles valt mooi samen. Romee en ik zijn nu twee jaar bij elkaar. Met z'n tweeën kunnen we de taken goed verdelen."

Eind december kwam alles in een stroomversnelling. "De Kater bestaat inmiddels bijna vijf jaar. Daar staat alles op de rit. We waren daarom al langer wat aan het oriënteren. Op dinsdag kwam het voorbij, op woensdag gingen we kijken en op vrijdag brachten we een bod uit. Ik kom uit Bavel, dus deze locatie was mij al wel bekend. Schutterslust is een begrip in de regio. Hier valt zeker iets moois van te maken," aldus Bliault.

Nieuwe frisse uitstraling

Momenteel wordt er hard gewerkt om de zaak een nieuwe frisse uitstraling te geven. Het interieur wordt aangepakt en ook de bar wordt verplaatst. De vader van Sean verbouwt al 25 jaar cafés en restaurants dus dat komt mooi uit. Ook de populaire ouderwetse speeltuin krijgt een opknapbeurt. Waar de vorige eigenaar zich met zijn brasserie-concept vooral op het eetgedeelte en het terras richtte, willen Bliault en Van Nijnanten ook het cafégevoel weer terugbrengen.

Als het gaat om de prijs-kwaliteitsverhouding en de menukaart hebben de nieuwe eigenaren een duidelijke visie: “Klassieke lunchgerechten zoals een uitsmijter en een lekker broodje kroket bijvoorbeeld. En voor het diner zijn we bezig met een shared dinner-concept met kleine gerechtjes, al kunnen gasten straks natuurlijk ook reguliere hoofdgerechten bestellen. En dat alles tegen eetcaféprijzen, maar wel in een Grand Café-achtige sfeer."