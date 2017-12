Graafmachines voorlopig nog niet naar haven van Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg wil alvast de grond kopen

Wethouders Bert van den Kieboom en Kevin van Oort hebben haast, want huidig grondeigenaar WSG gaat op in andere woningcorporaties. Zoals Thuisvester. "Maar deze locatie gaat niet mee over naar Thuisvester. Als wij deze maand geen besluit nemen, dan wordt de grond naar de markt gebracht. Pak hier de regie, vinden wij", verklaart Van Oort. Onlangs werd het bidbook voor de uitbreiding van de haven gepresenteerd. Het water liep ooit tot aan de kiosk. Zo ver gaat het niet komen. Wel komt de haven meer richting het centrum en is woningbouw mogelijk op die locatie.

Veel enthousiasme is er niet bij oppositiepartijen VVD en SP voor de deal met WSG. Zij wijzen op de kosten van de grond: zo'n 800.000 euro. "Ik vind het voorbarig om dit aan te kopen, zonder te weten wat we ermee gaan doen. Wij zijn geen voorstander ervan om ontwikkelaartje te gaan spelen", meent Patrick Kok (VVD).

"Een ontzettend duur plan, met een hoog negatief saldo", stelt Piet de Peuter (SP). "Maar er zitten hier mensen die ambitieus zijn en die in de annalen van Geertruidenberg willen terugkeren. Bij de viering van 900 jaar Geertruidenberg bijvoorbeeld."

"Het kan zijn dat deze droom een droom blijft, maar wij denken die droom te realiseren", reageert wethouder Van den Kieboom optimistisch. "Het is voor passanten een aantrekkelijke ligplaats. Het is een gribus, het is dus tijd om de boel daar op te knappen." Volgens hem zijn er sowieso twee belangstellende partijen om de haven te ontwikkelen of te exploiteren.

Eric van Oosterhout (GroenLinks) wijst op de mogelijke komst van horeca en winkels, zoals in het bidbook staat. "Dat zorgt voor reuring onder ondernemers. Het is toch de bedoeling dat mensen vanuit de haven naar onze centra in Geertruidenberg en Raamsdonksveer gaan? Je moet niet met terrassen concurrentie creëren." Van den Kieboom: "Er komen geen grootschalige winkels. Het is kleinschalig. Wat is kleinschalig? Dat weet ik niet."