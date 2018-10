Goudvissen tellen bij de Dongense Dorpsquiz

Voor de Wilhelminamolen staat een groepje te kleumen. Laatkomers. Om acht uur begon daar de geheime opdracht, een vast onderdeel van DDDQ, zoals de quiz afgekort wordt. De deuren van de molen zijn dicht, en blijven dicht.

Eddy Verschure en zijn nichtje Mirthe van Gestel van team KWN, zeg maar K Wit Nie, beginnen te twijfelen. Wachten tot de deuren open gaan voor een tweede ronde of vertrekken. ,,Ik heb vorige jaren in andere teams meegedaan'', zegt Verschure. ,,Het competitie-element is leuk, maar ook de diversiteit van de vragen en de opdrachten. Je kennis van de geschiedenis van Dongen en van het dialect worden getest.''

Tijdverlies

Zijn nichtje heeft ruggespraak gehouden met de teamleiding. Ze vertrekken. ,,We slaan deze opdracht over'', verklaart Verschure. ,,Dan missen we deze punten wel, maar zo verliezen we te veel tijd.''

Erica van Gorp, via haar echtgenoot nog verwant aan de laatste molenaar, en Coby Cloin, op een steenworp afstand van de molen geboren, besluiten te wachten tot de deuren opengaan. ,,Het zijn dertig vragen over molens'', zegt Cloin. ,,De meeste kunnen we zo beantwoorden.''

Maar als het eenmaal zo ver is en de eerste mensen weer naar buiten komen, worden ze teleurgesteld. Er komt geen tweede ronde van de geheime opdracht. Laatkomers hebben pech gehad. Wel krijgen ze een envelop mee met een puzzel. Ook weer goed voor wat punten.

Noodgevallen

Peter van de Maade, het grote brein achter de DDDQ en een eenmanscrisiscentrum, is de rust zelve. Hij ontvangt de plaatselijke pers, staat DDDQ radio en tv te woord, heeft twee telefoons om altijd voor vragen en noodgevallen bereikbaar te zijn.

Hij glundert. Slaat de map met opdrachten open. ,,In de eerste opdracht moesten mensen deze map vrij spelen'', vertelt hij.

Binnensprinten

In die map zitten 128 vragen, maar die zijn in een aantal gevallen opgedeeld. ,,Eentje heeft zelfs 26 onderdelen'', lacht hij. ,,Sommige zijn echt lastig. Mensen moeten goudvissen tellen die in een aquarium rondzwemmen, of het aantal reizigers in de bus van Breda naar Tilburg die iets na half tien langs de Laurentiuskerk rijdt. Om half twaalf moeten de antwoorden ingeleverd zijn. De laatste minuten zie je nog groepjes binnensprinten.''