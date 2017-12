Gouden Erespeld voor Theo van Gorp

De Stichting Floralia Oosterheide beëindigt per 1 januari na bijna vijftig jaar haar activiteiten. Daar is zaterdag door Floralia samen met een groot aantal relaties bij stil gestaan. Wethouder Marian Witte zette daarbij voorzitter Theo van Gorp extra in het zonnetje door hem te onderscheiden met de Gouden Erespeld.

Van Gorp stond in 1969 mede aan de wieg van de stichting Floralia. Vanaf de oprichting was hij bestuurslid en al sinds 1973 is hij voorzitter. Van Gorp was daarnaast op vele fronten actief in Oosterhout. Zo was hij onder andere vijf jaar prins carnaval (Prins Mienus VII), was hij bestuurslid van het Speelgoedmuseum en zat hij tien jaar in de gemeenteraad voor de partij Gemeentebelangen.