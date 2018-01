Gouden bruidsparen uit de gemeente Gilze en Rijen trotseren de storm

Gaat Geertruidenberg theater De Schattelijn verkopen?

11:50 GEERTRUIDENBERG - Theater De Schattelijn in Geertruidenberg gaat mogelijk in de verkoop. De gemeente wil ondernemers de kans geven om met ideeën te komen voor het pand in de vestingstad. Wel is er een keiharde eis, stelt wethouder Bert van den Kieboom (Lokaal+). "De theaterfunctie blijft. Misschien in een andere vorm. Zoals een theatercafé."