Goudeerlijk: jongens brengen volle portemonnee met 730 euro netjes naar politiebureau in Oosterhout

‘Respect­loos', ‘achterbaks’: wil de echte Sinter­klaas in Gilze en Rijen opstaan?

17:33 RIJEN - Wie is de echte Sinterklaas? Simon Waegemakers is er kort over. ,,Ik ben de echte Sinterklaas in Gilze en Rijen.” Anthony Bisschops van 0161-events heeft maandag van een ambtenaar gehoord dat hij het kinderfeest dit jaar mag organiseren. Op Facebook zijn de reacties vooralsnog geen feestje.