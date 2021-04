Goede voornemens te over bij politiek Geertruidenberg, maar wie gelooft dat nog?

Gilze en Rijen steunt klimaat- en energie­plan­nen

14 april GILZE-RIJEN - De eerste plannen over hoe de regio Hart van Brabant de uitstoot van CO2 de komende jaren reduceert, kunnen op de steun van de raad van Gilze en Rijen rekenen. Er waren tijdens de commissievergadering Ruimte dinsdag vooral complimenten over de inhoud van deze zogeheten Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en hoe deze via ‘goeie inspraak van bewoners’ tot stand is gekomen.