Goede hoop Roovers op afblazen plan N629 en beschermen natuurgebieden Dongen

Gevoelig

Het verleggen van de N629 ligt in Dongen zeer gevoelig. ,,Wij vechten al bijna twintig jaar voor het behoud van de natuur hier. Maar nu ben ik voor het eerst optimistisch gestemd. Ik geloof dat het goed komt. Het is logischer om de huidige weg aan te passen dan om deze te verleggen. In het laatste geval zou de N629 de kwetsbare natuur van het Blik dwars doormidden snijden’’, zegt Roovers.

Als oud-wethouder van de gemeente Dongen en Statenlid voor de provincie Brabant weet SP’er Roovers precies hoe de hazen lopen in de regionale politiek. ,,De stikstofaffaire vertraagt alle lopende projecten. Kom er nu nog maar eens mee om een weg door waardevolle natuurgebieden aan te leggen. Het provinciebestuur is er tamelijk laat mee, maar ook in Den Bosch erkennen ze nu dat er grote problemen zijn door de overschrijding van de stikstofwaarden’’, zegt hij.

Kandoel

Roovers denkt dat de tijd rijp is om een streep te zetten door het plan voor de N629. ,,We hebben het over hooguit anderhalve kilometer. Daar ga je de natuur niet voor opofferen. Ook het CDA in de Staten van Brabant is nu tegen. Als actiegroep hebben we een beroepsprocedure opgestart bij de Raad van State, maar laten we dat vonnis niet afwachten en nu met zijn allen zeggen: we hoeven geen nieuwe N629. Verbeter de huidige weg. Dat volstaat.’’