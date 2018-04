Goed weer? Zwembaden regio Oosterhout eerder open!

Ganzewiel

In de Warande zijn het buitenbad en het park vanaf woensdag tot en met vrijdagmiddag van 13:30 - 18:00 uur geopend. Ook andere zwembaden in de regio gooien de deuren eerder open dan gepland. Zwembad De Ganzewiel in Raamsdonksveer gaat vrijdag open. Dat is een dag eerder dan dat de bedoeling was, zo meldt exploitant NV Sportfondsen.

Klimjungle

Het zwembad in Raamsdonksveer is vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur open. De Ganzewiel krijgt een glijbaan, maar het is nog zeker dat deze vrijdag al te gebruiken is. Abonnementhouders mogen vrijdag gratis naar binnen. Zwembad De Schans in Geertruidenberg gaat een week later open en is vanaf zaterdag 28 april toegankelijk. In de Warande in Oosterhout is de bouw van de klimjungle nog in volle gang, maar deze is nog niet klaar. De klimjungle gaat zondag 22 april om 14:00 uur open voor publiek.