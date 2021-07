God loopt altijd mee op het pad van Riet (80), de oudste vrijwilliger van Goederenbank Baronie

Vertrek­kend schooldi­rec­teur Martin van den Kieboom: ‘Op het vmbo maken de mensen het verschil’

9 juli RAAMSDONKSVEER - Vanochtend figureerde hij nog in een gospelkoor, een filmpje voor de eindexamenkandidaten. ,,Sta ik daar in een blauwe jurk”. Vmbo-directeur Martin van den Kieboom van het Dongemond College in Raamsdonksveer moet er nog om lachen.