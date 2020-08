Gloednieuwe weg bij Oosterhout bijna klaar: nog een paar weken

Evenemen­ten­bran­che slaat alarm en kleurt panden rood: ‘Er is geen enkel vooruit­zicht’

11 augustus WEST-BRABANT - Enkele panden in de regio zijn dinsdagavond in het rood gehuld. Om vijf voor twaalf zullen alle lichten weer doven. Het is een landelijke actie van de evenementenbranche, een ‘red alert’, omdat die sector door de coronacrisis in zwaar weer verkeert.