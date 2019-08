Gloednieuwe silo ingestort bij betonbedrijf Geertruidenberg: ‘De bedrijfsschade loopt in de miljoenen’

UPDATE + VIDEOGEERTRUIDENBERG - Bij betonbedrijf Bruil in Geertruidenberg is woensdagochtend een silo deels ingestort. De silo kwam daarbij op een loods terecht. Er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt Oscar Dekkers, directeur van Bruil.

,,Er zijn geen slachtoffers. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben vanochtend eerst de koppen geteld, niemand is gewond”, aldus Dekkers. ,,Een aantal mensen was daar aan het werk. Zij zijn met de schrik vrijgekomen.” Het bedrijf bekijkt of hulp voor werknemers nodig is. ,,Mogelijk is een gesprek bij een bak koffie voldoende.”

De silo is gekanteld. Cementpoeder stroomde vanuit de silo op de grond. Na de instorting werd het werk in de fabriek stilgelegd en het bedrijfsterrein ontruimd. Alle medewerkers verlieten het terrein en vrachtwagens werden van het terrein gereden. Omstreeks 09.45 uur arriveerde de brandweer.

Nieuwbouw

Bruil was bezig met nieuwbouw, die was uitbesteed aan andere bedrijven. Enkele weken geleden werden nieuwe silo’s geplaatst. Sinds maandag zijn ze in gebruik. Dekkers: ,,De afmontage was nog bezig. Dit gebeurt uit het niets. De brandweer heeft de situatie nu veilig verklaard. In de silo's zit zand, grint en cement. Vooral het cement is vrijgekomen, vandaar de stofontwikkeling. Cement valt op de grond, daar komt de wind bij. Die stof is niet schadelijk. Dat heeft de brandweer duidelijk aangegeven..”

Volgens de directeur is verder instortingsgevaar geweken. ,,Het gebied is netjes afgezet.”

Bedrijfsschade

De productielocatie van Bruil ligt nu stil. ,,We kunnen niet produceren, dus de bedrijfsschade loopt in de miljoenen”, aldus Dekkers. ,,Exacte bedragen weet ik niet. De aanpassing van de locatie was een project dat in de miljoenen euro's loopt, dus de schade loopt nu ook in de miljoenen.”

Hoe het kan dat de silo kantelde wordt onderzocht. ,,Een expert zal moeten beoordelen hoe we de situatie weer veilig en werkbaar krijgen. We zullen stap voor stap bepalen wat we gaan doen en hoe we van deze locatie weer een productiebedrijf kunnen maken. We zullen met de expert en verzekeraar de juiste beslissingen moeten nemen om alles weer te herstellen.”

Betonmortel

Bruil is een betonproducent die producten maakt voor de bouw van woningen en andere gebouwen. Het bedrijf produceert onder meer betonmortel voor heipalen en casco’s.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Ede. In Geertruidenberg zit een productielocatie van het bedrijf, als ook in Apeldoorn, Deventer, Ede, Lochem, Veenendaal, Woerdense Verlaat en Zutphen.

