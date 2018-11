Glitterpieten, circuspieten en pepernoten in Pietenhuis Oosterhout

OOSTERHOUT - Bommetjevol is het woensdagmiddag bij de opening van het Oosterhoutse Pietenhuis. In winkelcentrum Arendshof streek ook dit jaar weer een groep acrobatische pieten neer.

Er is van alles te doen. De glitterpieten zijn van meet af aan heel druk glittertattoos aan het plaatsen. De circuspieten, allemaal goede getraind bij circusschool circuskunst, staan klaar met mini-fietsjes, diabolo's en jongleerkegels. Zelfs slaappiet is uit haar bed gekomen om met de kinderen een spelletje te spelen. Maar het kan ook zijn dat slaappiet wakker werd van de vrolijke muziek van discopiet.

Pepernoten

Er kan letterlijk een kijkje genomen worden in de keuken van de Pieten. Stef Faase (6) en zijn vriend Mik (ook 6), hebben zelf pepernoten gedraaid en zijn, terwijl deze in de oven zitten, bezig met het inplakken van hun al verzamelde pietenplaatjes Bij elke activiteit is namelijk een sticker te halen voor op de verzamelposter. Dezelfde plaatjes zijn, als het pietenhuis gesloten is, verkrijgbaar bij verschillende winkels in het Arendshof. Stefs moeder, Els, vertelt hoe ze de afgelopen jaren geen enkel jaar oversloeg. ,,Het is elk jaar weer zo leuk om hier naar toe te komen." Als de pepernoten klaar zijn, komen ze heerlijk geurend en loeiheet uit de oven. Tijd om af te koelen krijgen ze echter amper. ,,Superlekker", vinden de jongens.

Even verderop is Oma-Piet in een knus hoekje met een voorleesboek op schoot. Ze neemt ruim de tijd om bij de kleintjes te informeren naar al gezette schoentjes en andere belangrijke sint-zaken. Jeroen van der Lee, oprichter van de Oosterhoutse circusschool, staat als gastheer bij de deur. Hij probeerde elke bezoeker te tellen maar daar was vooral aan het begin van de middag geen beginnen aan. De handteller die hij bij elke bezoeker indrukt, staat na tweeënhalf uur op 450 bezoekers van alle leeftijden. ,,Ongelooflijk", vindt hij het. ,,We dachten dat de zaterdagen traditioneel druk waren, maar nu blijkt dus dat ook de woensdagmiddag al zo'n 500 man trekt."

Theatervoorstelling

Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een theatervoorstelling. Het Pietencircus is drie keer te zien in theater De Bussel. Alle drie de voorstellingen zijn op zondag 2 december. Geheel nieuw dit jaar, is het de mega-pietentwister op zaterdag.