Gilzenaar Amandus Lundqvist wordt Commandeur

GILZE/DEN BOSCH - Gilzenaar Amandus Lundqvist (72) kreeg dinsdag van minister Henk Kamp van Economische Zaken de onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Deze wordt zelden opgespeld. Lundqvist is Boegbeeld van de Nederlandse hightechsector en was onder meer bestuurder van Feyenoord.

Amandus Lundqvist was verrast toen de minister hem naar voren riep bij het jaarlijkse Holland High Tech-event voor technici en onderzoekers in Den Bosch. De voorman van de Nederlandse hightechsector, onder meer voormalige bestuursvoorzitter van de TU in Eindhoven en oud-directeur IBM Europa, nam bij die gelegenheid gisteren afscheid. Het moment om zijn voortdurende inzet te belonen. Lundqvist was in 2001 al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bestuurder

Lundqvist staat bekend als betrokken en gedreven bestuurder die veel innovatieve en onderzoeksprogramma's mogelijk maakte en daardoor bijdroeg aan een bloeiende hightechsector en groeiende werkgelegenheid. Hij zette zich onder meer in voor een tiental platforms op het gebied van onderwijs, techniek en ICT, voor automobielindustrie, micro- en nano-elektronica en ruimtevaart. Lundqvist bekleedde tevens diverse bestuursfuncties en commissariaten.

In 1990 was hij bereid om Feyenoord in de meest donkere periode te helpen als voorzitter. Lundqvist ging in 1992 terug naar zijn oude werkgever waar hij algemeen directeur IBM Europa werd.

Van 2002 tot 2010 was hij bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna werd hij gevraagd als Boegbeeld voor de topsector High Tech Systems&Materialen (HTSM), naast zijn vele bestuurlijke functies in Nederland en daarbuiten.