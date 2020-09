Gilze-Rijen pakt nieuw warmterecord: 31,9 graden is hoogste temperatuur ooit gemeten op 15 september

Hockey Gil­ze-Rij­en neemt nieuwe velden in gebruik: ‘Hierop kun je altijd spelen’

14 september RIJEN - Hockeyclub Gilze-Rijen nam zondag de twee nieuw aangelegde watervelden in gebruik. Het G-team had de eer om de openingshandeling te verrichten in de vorm van een korte training. Sportwethouder David Vermorken (VVD) was daarbij aanwezig.