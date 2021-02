Gilze krijgt alsnog een Geldmaat terug, niet bij Novi maar bij CC De Schakel

GILZE - Gilze krijgt alsnog een cashautomaat terug, nu bij cc De Schakel. De onrust was groot nadat in december de laatste openbare geldtapper met stortpunt verdween bij de Rabobank. Gilzenaren moesten naar Rijen, Tilburg of Breda. Eind januari zou er alsnog een pinautomaat komen. Dat lukte niet. ,,Maar nu is het rond", zeggen Geldmaat en De Schakel.

Eind november maakte de Rabobank bekend dat de geldautomaat met stortpunt voor bankbiljetten in december zou verdwijnen. Het zag er naar uit dat er geen alternatief was en dat maakte heel wat los in het dorp. B en W van Gilze en Rijen schreven zelfs een brandbrief naar Geldmaat, dat in Nederland de plaatsing van geldautomaten voor de banken regelt.

Alternatief

Toen bleek dat Geldmaat wel al bezig was met het zoeken van een alternatief, maar daar niemand over had ingelicht. Novy Hapers in de Nieuwstraat zou eind januari een automaat krijgen. Alles goed en wel. Behalve dat er begin februari nog steeds geen automaat staat.

In een nieuwe brief herinneren B en W de organisatie aan de belofte. ‘Wij roepen u op om alsnog uw toezegging na te komen en op korte termijn een geldmaat in Gilze te plaatsen.’ Geldmaat is namelijk verplicht ervoor te zorgen dat cash geld opnemen binnen 5 kilometer mogelijk is.

Asielzoekers

Sandra Hapers van Novy vond bij nader inzien haar winkel te klein voor deze geldservice. ,,Ik dacht mensen in het dorp blij te kunnen maken. Achterin de zaak kon ik wel een plekje vrij maken zodat men privé kon pinnen.” Toen kreeg ze allerlei waarschuwingen. Wanneer asielzoekers van het AZC in Gilze hun geld hebben gehad, gaan ze massaal pinnen, soms ook voor de hele familie.

Volledig scherm De pinautomaat zoals die in Gilze in De Schakel komt te staan. © Geldmaat Hapers: ,,Het is niet dat ik discrimineer. Ik kan dat niet aan als er zo veel mensen tegelijk komen. Ook moet vaak uitgelegd worden hoe het werkt, want het zijn steeds nieuwe mensen. Daar heb ik de tijd niet voor, want ik sta vaak alleen in de winkel.” Toen ze met Geldmaat belde, was daar alle begrip voor.

Directeur Ingrid Langen van De Schakel bevestigt dat er in de gang naar de bibliotheek een geldautomaat komt te staan. ,,Wij zijn een service verlenend bedrijf. Mensen moeten in het dorp kunnen pinnen. We zijn vanaf 7.00 tot soms 01.00 uur open.”

Quote Elk geweld tegen de automaat zorgt dat inkt alle biljetten onbruik­baar worden. Ingrid Langen, De Schakel

Over de veiligheid zit ze niet in. ,,Hij is chemisch aan de vloer bevestigd. Elk geweld tegen de automaat zorgt dat inkt alle biljetten onbruikbaar maakt.” Overigens had ze eerder met Geldmaat gebeld, maar toen te horen gekregen dat er al met Novy gesproken werd.

Een woordvoerster van Geldmaat zegt blij te zijn dat er een plekje is gevonden. ,,Novy ging onverwacht niet door, maar daar is begrip voor. Plaatsing is nu eind februari ingepland. Het betreft een automaat met stortpunt, die is aangepast voor slechtzienden.”