Gilze en Rijen: Zwarts wil geen wethouder meer worden

Cultureel Centrum De Boodschap is er nu ook om in de biblio­theek 's avonds laat boeken te lenen

27 september RIJEN - Een intrigerende, ontroerende of boeiende voorstelling, lezing of theatervoorstelling zien en na afloop meteen even een boek over hetzelfde onderwerp meenemen? In Rijen kan het voortaan. Zelf om elf uur ’s avonds als het zo uitkomt.