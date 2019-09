Gilze en Rijen zoekt ‘kopie’ van burgemeester Jan Boelhouwer

Jaarafreke­ning afval Gilze en Rijen deugt niet

16:54 RIJEN - Met de jaarafrekening van de afvalstoffenheffing in Gilze en Rijen is een fout gemaakt, waardoor inwoners onterecht te hoge kosten in rekening is gebracht. De gemeente erkent de fout, maakt excuses en belooft dit zo spoedig mogelijk automatisch te herstellen.