Gilze en Rijen zegt wél ja tegen huisvesting in Audax-gebouw

De meerderheid van de gemeenteraad in Gilze en Rijen heeft gisteravond ingestemd met de verhuizing van de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) naar het Audax-gebouw in Gilze.

De vraag is echter wat het besluit waard is. Om de verhuizing mogelijk te maken is in principe instemming van alle drie de gemeenteraden nodig.

De raad van Baarle-Nassau verwierp woensdagavond het voorstel om naar Gilze te gaan, Alphen-Chaam ging wel akkoord. Komende woensdag bespreken de colleges van B en W van de betrokken gemeenten de gevolgen hiervan, zegt wethouder David Vermorken.

Corné Machielsen van Kern'75: ,,Helaas heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau het voorstel verworpen. Want de verhuizing is een logische stap en we zijn voorstander om naar het Audax-pand te gaan."

Met VVD en CDA samen is het voorstel goed voor een raadsmeerderheid. VVD'er Hans van Nistelrooij: ,,Het samenbrengen van de ambtenaren in een pand zien we als een mooie kans een efficiencyslag te maken."

Samenvoeging

De drie coalitiepartijen kwamen met een amendement om het college van B en W opdracht te geven te onderzoeken hoeveel geld die samenvoeging op een plek oplevert. Dat krijgt voldoende steun.

Johan Manders (Gemeentebelang) maakt duidelijk dat zijn partij het eens is met de samenvoeging van de ambtenaren, maar wil het bestaande gemeentehuis in Rijen niet afstoten en is daarom tegen.

Extra kosten

Voor D66 is de kostenverhoging die door de gang van Gilze wordt veroorzaakt 'onverkoopbaar'. ,,We willen niet dat de nieuwe huisvesting meer geld kost dan de huidige. Reden dat we tegenstemmen", aldus Frits van Vugt. Peter von Meijenfeldt (PvdA) hekelt eveneens de extra kosten en komt met een eigen plan.

Hij wil tijdelijke centralisatie in het bestaande Rijense gemeentehuis totdat er een nieuwe, goede plek is gevonden. Dat amendement wordt afgeschoten.

Groen Gilze en Rijen spreekt over 'de ontmanteling van het Rijense gemeentehuis' en 'het hart van de democratie van de gemeente'. Peter van Seters vindt dat het Audax-pand niet nodig is en wil af van de samenwerking. Hij pleit zelfs voor afscheiding van Rijen en vindt dat Gilze prima samen kan gaan met Alphen-Chaam.

De colleges van B en W van de gemeenten gingen eerder akkoord met het overbrengen van 300 ambtenaren naar het huurpand in Gilze. De verhuizing moet op 1 januari 2021 gerealiseerd zijn. Het bestaande gemeentehuis in Rijen wordt verkocht, wel blijft er een balie in het dorp.