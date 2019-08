Gilze en Rijen wimpelt overdracht historische hittewimpel door Warnsveld (op dit moment) af

GILZE EN RIJEN - De gemeente Gilze en Rijen heeft niemand kunnen vinden die vrijdagmiddag de historische ‘hittewimpel’ in het Gelderse Warnsveld kan komen ophalen. Burgemeester Jan Boelhouwer en zijn wethouders hebben vrijdagmiddag een belangrijke vergadering die al maanden geleden werd gepland en daarom is er niemand beschikbaar. ,,Ze vinden het heel, heel erg jammer", zo laat gemeentewoordvoerder Stephan Hoek donderdagmiddag weten.

Vrijdag is het 75 jaar geleden dat in Warnsveld een hitterecord van 38,6 graden werd gemeten. Dat record bleef staan tot 25 juli, toen het op vliegbasis Gilze-Rijen 40,7 graden werd. Warnsveld wilde het recordhouderschap formeel aan de gemeente Gilze en Rijen overdragen met de overdracht van een officiële wimpel, die huisarts Jan Thate destijds van het KNMI kreeg omdat hij de recordtemperatuur had vastgesteld.

Nul op rekest

De organisatie van het hittefeest, dat vrijdag 23 augustus wordt gevierd, nodigde het college van burgemeester en wethouders uit om de wimpel in ontvangst te nemen, maar kreeg nul op rekest. Stephan Hoek: ,,We hebben echt gekeken of er iemand naartoe kon gaan, maar de vergadering in combinatie met een reistijd van een uur en veertig minuten enkele reis liet het niet toe.”

,,We zijn teleurgesteld. Dit kan bijna niet waar zijn. Deze wimpel is 75 jaar lang gekoesterd”, aldus Henk-Jan Hulleman van de organisatie van het hittefeest dat vrijdag 23 augustus in Warnsveld wordt gehouden.

Quote De burgemees­ter wil graag op korte termijn naar Warnsveld reizen om de wimpel alsnog in ontvangst te nemen. Stephan Hoek, gemeentewoordvoerder