RIJEN - Als de landelijke overheid niet de portemonnee trekt, voorziet de gemeente Gilze en Rijen flinke financiële problemen. De woonlasten gaan 3,2 procent omhoog. Een andere zorg is dat door coronamaatregelen de sociale samenhang en rijke vrijwilligerscultuur in de vier dorpen afneemt.

Vele jaren presenteerde de gemeente Gilze en Rijen de begroting fluitend. Toen het Rijk besloot jeugdzorg en WMO op het gemeentelijke bordje te leggen, stegen de tekorten in rap tempo. In Hart van Brabant-verband heeft Gilze en Rijen een brandbrief gestuurd, waarin de landelijke overheid om meer geld wordt gevraagd. Dringend.

‘Rek is er uit’

Wethouder David Vermorken kijkt met zorg naar de inkomsten uit het gemeentefonds, voor 2021 is dat 39 miljoen op een begroting van 72 miljoen. ,,Deze bijdrage blijft al jaren achter bij de werkelijke kosten. De rek is er uit. Ondanks oproepen uit heel het land geeft het Rijk niet thuis.” Wel is de situatie ten opzichte van juni iets verbeterd.

Een extra zorg is dat geld uit het gemeentefonds in 2022 herverdeeld wordt. Gilze en Rijen krijgt naar verwachting dan nog eens 1,5 miljoen minder. Dat valt niet lekker met de laatste cijfers voor uitgaven aan jeugdzorg en WMO die weer hoger uitvallen. Omdat de gemeente deze uitgaven al incalculeert lukt het nu niet om zwarte cijfers te houden in 2023 en 2024.

Woonlasten

Maar plannen schrappen voor 2023 wil hij niet. ,,Dat is nu nog te vroeg. We houden een hoog niveau van wonen, leven en werken. De woonlasten, ozb, riool- en afvalstoffenheffing, zijn in 2020 met 17,5 procent gestegen en stijgen in 2021 met 3,2 procent. Voor een meerpersoonshuishouden is dat 617 euro. We zijn hierdoor van de laagste in Nederland naar nummer vijf gegaan.”

Vermorken: ,,Vaststaat dat het coronavirus onze samenleving hard raakt. Wat we precies terugkrijgen van onze steunmaatregelen aan inwoners, ondernemers en verenigingen is onduidelijk. Maar juist in toenemend onzekere tijden moeten we duurzaam blijven investeren, scherpe keuzes maken en de balans tussen inkomsten en uitgaven bewaken.”

Cybercriminaliteit

Voor 2021 staan zaken op het programma als bestrijding (cyber)criminaliteit, vernieuwbouw Achter de Tuintjes in Gilze en voorbereiden nieuwbouw Margriethal in Rijen, twee kunstgrasvelden bij VV Rijen, 125 woningen, waaronder tiny houses, overlast hangjeugd beperken, verdroging tegengaan en vergroenen stimuleren, jeugdmantelzorger. Nieuwe stappen zetten in Spoorzone en wateroverlast Rijen Noordoost aanpakken. De raad praat 12 november over de begroting.

Volledig scherm Begroting Gilze en Rijen 2021 in een notendop. © Gemeente Gilze en Rijen