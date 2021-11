Gilze en Rijen wil grond van Oosterhout voor woningbouw

Een van de meest opmerkelijke zaken kwam uit de vraag van VVD’er Hans Rutten over de woningcrisis en met name het gebrek aan grond in de gemeente. Wel zijn er enkele stukken grond aangekocht, maar dat is niet voldoende. ,,We vragen het college in gesprek te gaan met Oosterhout over mogelijkheden voor woningbouw aan de noordkant van Rijen tussen de Statenlaan en de Dongenseweg, in Klein Oosterhout.”