Gilze en Rijen wil extra garantie: Geen grote mestfabriek

Snelheids­dui­vels op speedboten door Biesbosch en zuippartij­en: recordaan­tal waterboe­tes tijdens coronazo­mer

17 juni Dronken groepen op bootjes in het natuurgebied De Biesbosch, hardvaarders zonder vaarbewijs en bergen plastic afval in het water. Tijdens de lockdown konden we weinig kanten op, maar varen kon nog wel. Door de enorme stijging van het aantal bootjes op het water is er een recordaantal boetes uitgedeeld in de warme coronazomer afgelopen jaar.