Gilze en Rijen wil een eigen meetpunt voor meting luchtkwaliteit

De vragen werden gesteld naar aanleiding van een nota over publieke gezondheid in de regio. Luchtvervuiling is belastend voor mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en andere gezondheidsproblemen. Te meer is vuile lucht een zorg omdat er mogelijk een verband is tussen besmetting met het coronavirus en langdurige blootstelling aan met name stikstofdioxide en fijnstof.

De vraag is natuurlijk hoe het staat met de luchtvervuiling in de gemeente. Daarbij wordt gekeken naar de omgeving van veebedrijven en de invloed van verkeer. Uit de beantwoording blijkt dat de lucht in Gilze en Rijen eigenlijk best goed is, dat de kwaliteit overal binnen de Europese richtlijnen ligt.

Veebedrijven

Maar absolute zekerheid is er niet. De cijfers zijn gebaseerd op metingen van een landelijk netwerk meetstations waarvan die in Breda en Biest-Houtakker het dichtstbij zijn voor Gilze en Rijen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vergelijkt deze gegevens met de vergunningen van veebedrijven en verkeersmetingen.