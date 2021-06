Gilze en Rijen werkt aan eigen coronaherstelplan

Slecht 50 man in het Openlucht­the­a­ter, maar toch ‘fijn om het geroeze­moes weer te horen’

18 juni OOSTERHOUT - Een zwembad, creatieve vondsten, woordspelingen en acteurs die naar hartenlust speelden. Het zat er allemaal in tijdens de voorstelling ECHT gisteravond in het Openluchttheater. Toch is theater met vijftig man een andere beleving.