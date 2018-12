Gilze en Rijen vraagt geen vuurwerk af te steken bij ouderencentra

RIJEN - Geen vuurwerkvrije zones in Gilze en Rijen. Daarvoor in de plaats een verzoek vrijwillig af te zien van het aansteken van vuurwerk nabij de zorgcentra St Franciscus in Gilze en de Vita-locatie van Maasduinen in Rijen. Burgemeester Jan Boelhouwer: ,,Vrijwillig ja. We hebben niet de capaciteit om een deelverbod na te leven. Ook een gemeentelijk verbod schiet tekort. Regel het landelijk, maar Den Haag heeft de ballen niet.’’

Overlast

In een door alle raadsfracties gesteunde motie van de PvdA stelt de fractie dat knal- en siervuurwerk steeds meer tot overlast leidt. Volgens de socialisten geldt dat in ieder geval voor de twee zorgcentra in de gemeente. Uit de motie blijkt dat verbieden of deels verbieden niet te handhaven is. Toch maakt de APV van de gemeente een deelverbod wel mogelijk. De fracties vragen om vrijwilligheid. Opmerkelijk omdat landelijk de vuurwerkvrije zone steeds meer oprukt.

Drugslab

Burgemeester Jan Boelhouwer wil graag uitleggen waarom hij niets ziet in beperkingen in zones of een verbod in de gemeente. ,,Het heeft geen zin. Ik heb de raad ervan weten te overtuigen dat het aan capaciteit ontbreekt voor handhaving. Ik heb liever dat de politie zich richt op een onderzoek naar een drugslab dan dat ze een paar kinderen najagen. Kijk eens hoe veel mensen nu al dagen met dat lab bezig zijn. En het is nog niet klaar.‘’

Schutting

De burgemeester zegt niet te begrijpen waarom een landelijk verbod zo moeilijk is. Donderdag werd bekend dat de gemeente volgend jaar een plaatselijk verbod kan opleggen. ,,Den Haag heeft zelf geen ballen. Het wordt over de schutting van de gemeente gegooid. Jaarlijks zijn er vierhonderd zwaargewonden door vuurwerk. Zet die mensen eens bij elkaar op een plein. Hoe kun je dat relativeren als je weet dat vaak onschuldigen slachtoffer zijn.” Ook op de ingevoerde verplichting vuurpijlen via een installatie af te schieten reageert hij hoofdschuddend. ,,Wie controleert dat?‘’

Illegaal

De enige oplossing is volgens Boelhouwer een landelijk verbod op het afsteken en de verkoop van vuurwerk. De vraag of je dan geen illegaal circuit creëert, relativeert hij. ,,Toen de regering het alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar verschoof, was de kritiek ook dat het stiekem drinken zou bevorderen. Helemaal normaal is het nu al niet meer. Dat bewustzijn schuift op. Dat kan ook met vuurwerk‘’, denkt hij.

Carbied