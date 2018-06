Gilze en Rijen trekt acht ton uit voor snelfietsroute

Dat zijn in ieder geval de verwachte kosten van de aanleg van het supersnelle fietspad door Rijen, vertelt wethouder Aletta van der Veen van de gemeente Gilze en Rijen. De route moet straks van Breda naar Tilburg gaan lopen, via Dorst en Rijen. Het idee is dat er op de route zo min mogelijk obstakels zijn, zoals stoplichten, zodat de fietsers snel tussen beide steden kunnen reizen.

Alternatieven

Voor elke meter van het pad die over het grondgebied van Gilze en Rijen loopt, moet de gemeente zelf bijdragen. De totale kosten van de aanleg op Rijens grondgebied gaat 1,6 miljoen kosten, maar de provincie legt de helft bij.

Wat de inwoners aan het pad gaan hebben? ,,Ik denk dat het grote voordeel is dat we deze route straks koppelen aan de spoorzone. Juist omdat we zo mooi in het midden liggen kunnen we hiervan profiteren. Mensen gaat steeds meer op de fiets, je ziet ook steeds meer elektrische fietsen."

Ze vervolgt: ,,We zijn volop bezig met de verbreding van de N282 en aan het lobbyen voor de verbreding van de A58, maar we moeten blijven denken aan alternatieven over de toekomst."

Volledig scherm Voorlopig tracé uit intentieverklaring tussen gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen, Tilburg en provincie Noord-Brabant over de aanleg van een snelfietspad tussen Breda en Tilburg. © Gemeente Breda

Beperkt

Ze denkt wel dat het aantal fietsers uit Gilze en Rijen gebruik gaat maken van de route enigszins beperkt is, dat de route vooral bedoeld is voor mensen die van Breda naar Tilburg moeten reizen. ,,Daarom zijn wij blij dat zij hier ook de schouders onder zetten." Want de kosten buiten infrastructuur, die van de voorbereiding, administratie en toezicht, worden door de steden gedragen.

Er is een voorkeurstracé bekend, maar: ,,Hoe de route er precies uit gaat zien is onderwerp van studie", vertelt Van der Veen. ,,We weten dat de route op enig moment het spoor over moet. De route komt vanuit Tilburg aan de noordkant van het spoor Rijen binnen. En het pad moet op de een of andere manier weer via de zuidkant Rijen weer uit, richting Breda. Het idee is nu om de snelfietsroute een knip te laten maken ter hoogte van de Vincent van Goghstraat, en de fietsers daar over te laten steken. Maar dat moet nog uitgezocht worden."

Dat niet alleen: ook de raad moet nog akkoord gaan met de investering in het pad. Die is inmiddels geïnformeerd.

Miljoeneninvestering met provincie